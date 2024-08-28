2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınav sonucu nasıl öğrenilir?

2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınav sonucu nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:38
2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınav sonucu nasıl öğrenilir?
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YÖKDİL/2 sınavının 11 Ağustos'ta uygulanmasının ardından, 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2024 tarihi saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

YÖKDİL/2  SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.


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