KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS önlisans sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS oturumuna katılım sağlayan yurttaşlar, ÖSYM takvimini inceliyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:56

Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programından mezun olanların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.  Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.


Etiketler: #KPSS Ön Lisans Sınavı #KPSS ön lisans #kpss

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