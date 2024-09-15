KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
KPSS Lisans tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci bekleniyor. ÖSYM duyurusu ile KPSS tercih süresi başlayacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, bugün gerçekleştirildi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS tercih tarihlerine yönelik ÖSYM'den henüz bir takvim paylaşılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde olacak.
Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.
Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.
KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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