Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 13:00

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, KPSS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans ve ön lisans sınavlarının soruları, adayların heyecanla beklediği şekilde aynı gün içinde yayımlanmıştı. Benzer bir beklenti, KPSS Ortaöğretim sınavı için de mevcut. Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar nefeslerini tutarak soruların ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak öğrenebilecekler. Bu tarih, sınava giren binlerce adayın merakla beklediği an olacak. Çünkü sonuçlar, KPSS’de elde edilen puanların kamu personeli alımlarında kullanılacağı önemli bir adımı temsil ediyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gelecek planlarına yön vermeye başlayacak ve elde ettikleri puanlara göre tercih dönemine hazırlık yapacaklar.