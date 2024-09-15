KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
Video Haberler
- İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
- KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
- Emekli Albay'dan Teğmen Andı Tartışmasına Sert Çıkış
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan göçme tepkisi...
- Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı
- Eğitim hakkındaki sözleri ile gündem olmuştu... Emekli A
- Sokak, Narin için tek ses oldu: Tayyip Erdoğan'a sorsunl
- İzmir’de 9 Eylül coşkusu…
- Aynı anda gün doğdu, ay battı! İşte o eşsiz an...
- Akran zorbalığı: Çocuklar tehlikede!
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!