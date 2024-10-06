Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:11

Güncelleme: 06.10.2024 - 09:11

Lise mezunu kişilerin kamuda görev alabilmesi için yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları sonrasında, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.

KPSS ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü