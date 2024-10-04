KPSS ortaöğretim sınavı açıklandı: KPSS 60, 65, 70, 75 puanla ne olunur? P94 puan türü ne demek?

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları, 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KPSS ortaöğretim sınavından 60, 65, 70 ve 75 puan olan öğrenciler, P94 puan türüyle meslek tercihlerinde bulunacak. Peki, KPSS 60, 65, 70, 75 puanla ne olunur? P94 puan türü ne demek?