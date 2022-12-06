KTÜ’de ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ etkinlikleri

06 Aralık 2022 Salı, 19:27

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki, Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 5 Aralık’ta düzenlenen, “Türkiye’de Kadın ve Siyaset: Seçme ve Seçilme Hakkı” başlıklı panel öncesinde, KTÜ Tiyatro Kulübü’nün (KÜT) desteği ile “Türkiye’nin öncü kadınları” konulu gösteri izleyicilerle buluştu.

Merkez müdürü, öğretim üyesi Doç. Dr. Ayça Eminoğlu konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Merkezimiz bir yandan eğitim, bilgilendirme, sorun tespiti ve çözüm üretme odaklı çalışmalar yürütürken diğer bir yandan da farkındalık yaratma endişesi ile hareket etmektedir. Bu amaçla lisansüstü öğrencilerimizin destek verdiği Eğitim Çalışma Grubumuz, günün anlamına uygun olarak Türkiye’nin öncü kadınlarını tanıtan görseller hazırladılar. Bu görselleri bir motivasyon kaynağı olması amacıyla Üniversitemizdeki panolara asarak öğrencilerimizin dikkatlerine sunmak istedik. Hazırlıklarımızı Belediyelerimizle de paylaşarak yaygınlaşmasını sağladık.”

“Bu süreçte emek veren, aynı zamanda Kadın ve Aile Çalışmaları yüksek lisans programımızda ders alan Eğitim Çalışma Grubu öğrencilerimiz İrem Üçüncü, Fatma Kar, Zeynep Kara ve Mine Özer’e; iletişim desteği sağlayan Prof. Dr. Kemal Üçüncü’ye; Ahmet Akyol liderliğinde tüm KTÜ Tiyatro Kulübü (KÜT) öğrencilerine ve panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin süreçlere katılımını sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek bizim için çok önemli.”

NE OLMUŞTU?

Aralık ayı, sonuçları itibarı ile Türk kadının hayatına dokunan önemli gelişmelerin yaşandığı bir aydır.

Bugün hala tartışma konusu olan kadının siyasete katılımı konusu, 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile garanti altına alındı.

Kadınlar, önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme, son olarak da 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile milletvekili seçme ve seçilme haklarına sahip oldu. Sürece katkıda bulunan kadınlar, Türk siyasetinin ilk kadın simaları olarak tarihe geçti.

Kadınların, taleplerini dile getirdikleri çetin mücadeleler sonrasında Türk modernleşmesinin önemli bir aşaması gerçekleşti.

Bu süreç, dünyada ilk olması ile de dikkat çekicidir.