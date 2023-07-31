Küçükçekmece Belediyesi eğitim yatırımlarıyla örnek projeleri hayata geçiriyor

Yayınlanma: 31.07.2023 - 00:01

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:15

Her fırsatta eğitimin önemine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençlerin eğitimleri için fırsat eşitliğini destekliyor ve ilçe genelinde öğrencilerin örgün eğitimlerine destek olacak projeleri hayata geçiriyor. Peki Küçükçekmece Belediyesi’nde öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için hangi hizmetler veriliyor?

ÜCRETSİZ LGS KURSLARIYLA BAŞARI ORANI %91’E YÜKSELTİLDİ!

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde bulunan Bilgievleri’nde tüm eğitim müfredatı değiştirilerek başarı oranının yüzde 91’e yükseldiğinin altını çizen Çebi, “Eğitim politikalarımız geliştirilirken nitelikli eğitime erişimde eşitliği birincil öncelik olarak belirledik.

Yapılan tüm çalışmalar çok hızlı geri dönüş sağladı ve ücretsiz verdiğimiz kurslarla LGS’de başarı oranını yüzde 91’e yükselttik. Çocuk Üniversitesi öğrencileri olsun, Bilgievleri öğrencileri olsun başarıları ile bizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük robot yarışması olarak bilinen ve Guinness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Robotics Turnuvası’nda, turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award’ı aldılar” diye konuştu.

KREŞİ OLMAYAN BİR KÜÇÜKÇEKMECE’DEN 9 GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIMEVİ OLAN BİR KÜÇÜKÇEKMECE’YE!

2019 yılında bir tane bile gündüz çocuk bakımevi bulunmayan Küçükçekmece’ye 9 gündüz çocuk bakımevi kazandırdı. 2019 yılından bugüne kadar binin üzerinde öğrenciye hizmet veren gündüz çocuk bakımevlerinde Küçükçekmece’de ikamet eden okulöncesi yaş grupları için eğitim veriliyor.İlçede bulunan Gündüz Çocuk Bakımevleri: Halkalı Merkez Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi, Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi, İstasyon Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi, Yenimahalle Gündüz Çocuk Bakımevi, Kanarya Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi, Tevfikbey Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi, Atatürk Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi, Fevzi Çakmak Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi ve İnönü Mahallesi, Gündüz Çocuk Bakımevi.