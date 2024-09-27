Kuruoğlu'ndan Bakan Tekin'e istifa çağrısı: Bir faydanız yok

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:58

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:00

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, eğitimde yaşanan sorunları dile getirerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i şu sözlerle istifaya çağırdı:

"Bakan olduğunuz günden beri okullarda ve eğitim sisteminde sorunlar artıyor. Televizyon programlarında doğruları söylemiyor, algı yapıyorsunuz.Sosyal medyaya bakılırsa, il il gezip gerçeklerden kaçıyorsunuz. Okullarda temizlik yapacak personel yok. Eğitim çalışanlarına şiddet artıyor. Velileri geçtik müdürler kapı kırdırıyor. Sözleşmeli Öğretmen Mülakatlarında rezalet ortaya saçıldı. Binlerce meslektaşımızın hakkı yenildi. Eğitim çalışanlarının ekonomik kayıpları artıyor. Ek ders ücretiyle bir tost alınamıyor.Ücretli öğretmen sayısı artıyor. Sözleşmeli kölelik halen devam ediyor. 30 öğrencinin altında sınıflar kapatılıyor. Sınıflar kalabalıklaşırken Öğretmenler Norm Fazlası duruma düşürülerek resen atamaya tabi tutuluyor. TBMM'ye sevk edilen ÖMK öğretmenlerin taleplerini karşılamıyor. Müfredat adı altında bilimsel eğitim sekteye uğratılıyor. Ekonomik kriz sebebiyle Kariyer Basamakları tazminatlarının ne zaman alınabileceği belirsiz. Öğretmenler eğitimin tek uygulayıcısı olması gerekirken ÇEDES ile okullara tarikatlar cemaatler sokuluyor. Okullarda kurumlarda liyakat ortadan kalktı. İl içi il oışı atamalarda ciddi sorunlar var. İl içinde aile bütünlüğü sağlanamıyor. Alan değişikliği yapılamıyor. Okul Öncesi Eğitimde önce bağımsız okul yapılarak idareci atanan okullar şimdi kapatılıyor. Okul Öncesi Kurumların sorunları saymakla bitmez. Proje Okullarına atanacakları sarı sendikalar WhatsApp gruplarında belirliyor. Eğitim çalışanlarını, sendikaları dinliyormuş gibi yapıyor ama hakkaniyet, liyakat, gelişim, ülke ve millet menfaatleri içermeyen planınızı uyguluyorsunuz. Milli eğitimde kaos artıyor. Kargaşa büyüyor. Bu ülkeye, ülkemizin geleceği öğrencilerimize, tüm motivasyonunu düşürdüğünüz eğitim çalışanlarına bir faydanız yok. Artık istifa edin."