Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:58

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:58

2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl eğitim hayatlarına katkı sağlaması ve yardımcı olması için KYK bursu talep eden öğrenciler, bu yıl da gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevirdi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları nasıl yapılır?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.