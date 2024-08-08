Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:03

Üniversite tercihlerin gerçekleşmesi ile kısa süre sonra üniversite kayıt işlemleri de başlayacak. Üniversitede eğitim görmekte olan öğrenciler ve bu sene üniversite eğitimine başlayacak olan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz tarih verilmedi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilr veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilir.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs miktarı sene başında lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlendi.



KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme

• Öğretim kurumunun kapatılması

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması

• Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

• Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içerisinde çekmemesi

• Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması

• Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma

• Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

• Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

• Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

İLK BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATIRILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK KREDİSİ BURSA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.