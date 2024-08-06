Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan yurt inşaatında iş cinayeti meydana gelmişti: Radikal İslamcıya ihale

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bulunan yurt inşaatında geçen günlerde Abdülkadir Doğan isimli bir inşaat işçisi üzerine kamyon devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Söz konusu inşaatın ihalesinin İBDA-C terör örgütü üyeliğinden mâhkum edilmiş Mehmet Sedat Taktak’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Çevre Mühendislik İnşaat Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’ne bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin internet sitesinde bulunan bilgilere göre ihalenin değeri 158 milyon 200 bin TL. İhalenin Çevre Mühendislik ile Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi’nin iş ortaklığına verildiği öğrenildi. Çevre Mühendislik’in yönetim kurulu başkanı ise İBDA-C terör örgütü üyeliği suçundan 2000’de yakalanarak tutuklanan ve mâhkumiyet cezasına çarptırılan Mehmet Sedat Taktak. Taktak, aynı yıl yapılan tahliyesinin ardından İBB iştiraki Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde (BİMTAŞ) genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Taktak, 2002 yılında mülkiye müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma sonrasında İBDA-C üyeliği gerekçesiyle görevinden alındı. Söz konusu şirket toplamda 2 milyar 204 milyon TL değerinde ihale aldı.

‘REKTÖRÜN UYGULADIĞI BASKILAR BİZİ KORKUTMUYOR’

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörler Melih Bulu ve Naci İnci yönetiminde hukuksuz şekilde birçok öğrencinin ve akademisyenin kartları iptal edildi. Kartı hukuksuz şekilde iptal edilen mezunlar da her ayın ilk cuması okulun önünde toplanıyor. Ancak, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi söz konusu iptalleri sürdürüyor. Bu hafta sonu da üç öğrencinin okul giriş kartlarının iptal edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan kartı iptal edilen öğrencilerden Talha Keskin okulda ikinci yılı olmasına karşın üç defa kartının iptal edildiğini belirterek “Okulda ikinci senem olmasına karşın benim üçüncü kart iptalim. Gerekçe verilmedi ancak biz anlıyoruz neden olduğunu artık. Hafta sonu okulda rektörün uluslararası hukuk konferansı vardı. Kendi çevresini ağırladığı, bu konferansın kayıt formunu dolduran, yönetimin de muhalif olduğunu bildiği öğrencilerin kartları iptal edilmiş. Arkadaşlarımızın da kartları iptal ediliyor. Ancak, rektörün bu baskıları bizi korkutmuyor. Rektör bizim okulun bazı yerlerinde olmamızı istemiyor. Nerede olmamızı istemiyorsa orada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi’ne sorduğumuz sorulara ise henüz bir yanıt gelmedi.

