Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:25

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:25

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 yılı için öğrencilere verilecek olan lisans, yüksek lisans ve doktora bursları öncesinde burs sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. Sonuçlar ise Kasım ayında açıklanmıştı. KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

KYK BURS SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) kolaylıkla öğrenebilir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.