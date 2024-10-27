Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:27

Güncelleme: 27.10.2024 - 13:27

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. 21 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde kabul edilen adaylara 8 ay boyunca 2 bin TL burs ödenecek. Peki, 2024 VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM burs başvuru şartları neler?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.