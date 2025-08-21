2025-2026 öğrenim dönemi KYK burs başvuru tarihleri için öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurularını beklemeye başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2025 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?



KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında, yurt başvurularının ağustos ayının son günlerinde başlayacağı öngörülüyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.