KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları nasıl yapılır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları nasıl yapılır?
2024-2025 KYK burs/kredi başvuru tarihleri, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapan ve tercih sonucuna göre üniversite kaydını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları nasıl yapılır?
2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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