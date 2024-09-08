Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 08.09.2024 - 10:52

KYK yedek yurt sonuçları için gözler GSB'den gelecek resmi açıklamada. İşlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci e-Devlet sayfası üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki, KYK yedek yurt sonuçlar açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. Bu yıl da aynı günlerde sonuç ilanlarının paylaşılması bekleniyor. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.