KYK yurtlarında kalan öğrenciler haberleri olmaksızın kaydedilerek gerici faaliyetlere zorlanıyor

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:41

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:41

Eğitimde gerici uygulamalar sürüyor. Bu bağlamda Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar da dahil olmak üzere birçok eğitim kurumunda Diyanet tarafından görevlendirme ve etkinlik yapılıyor. Söz konusu uygulamaların son örneği de sırasıyla Bartın ve Ankara’da bulunan Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Mogan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Bu yurtlarda kalan öğrenciler yurt yönetimi tarafından düzenlenen gerici etkinliklere katılmamalarına karşın kaydedilerek katılmış gibi gösterildiklerini belirtti. Öğrenciler KYK uygulaması ‘GencizBiz’ üzerinden gitmemelerine karşın dini etkinliklere kaydediliyor. Ayrıca sürekli dini etkinlik yapıldığı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulunan bir öğrenciye cevap olarak yurdun etkinlik faaliyet raporu gönderildiği de belirtildi. Faaliyet raporuna göre spor, ağaç dikme ve benzeri birçok etkinlik yapılacak gibi bildiriliyor ancak gerçekleşmiyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan, habersiz kaydedilen öğrencilerden Taha Şahin yapılmayan etkinliklere kaydedildiklerini belirterek “Bütün yurtlarda bu var. Etkinliklerin çoğu düzenlenmiyor bile. Yapılmayan etkinliklere katılmışız gibi gösteriliyor. Regaip Kandili etkinliği yapılmış gözüküyor ancak yapılmadı. Biz de asla katılmıyoruz. Ben ateist olmama karşın sistemde bir ay boyunca İslami bir geziye katılmışım gibi gözüküyor. Böyle bir gezi düzenlenmedi” dedi.

KÂĞIT ÜSTÜNDE KALIYOR

Şahin, yurtta kalan başka bir öğrencinin dini olmayan etkinliklerin de yapılmasına ilişkin CİMER’e şikâyet ilettiğini, gelen cevapla birlikte bu etkinliklerin planlandığını ancak yapılmadığını öğrendiklerini de söyledi. Şahin konu hakkında, “Dini olmayan etkinliklerin hemen hepsi kâğıt üstünde. Dini geziler de yapılmıyor. Yurt duyuru grubunda gezi duyurusu olmuyor. Sadece sabah namazı ve dini hasbihal etkinlikleri duyuruluyor. Bu olaylardan haberimiz yokken arkadaşımız CİMER’e yurtta sürekli dini etkinlik yapıldığını, başka etkinliklerin olmadığını şikâyet etmiş. CİMER’in gönderdiği faaliyet raporundakileri etkinlikler de gerçekleşmedi. Yurt bahçesinde ağaç dikmelik alan yok fakat bahçede ağaç dikme etkinliği gibi etkinlikler yazmışlar” ifadelerini kullandı.