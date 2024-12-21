Laik eğitim tehdit altında

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube, Bornova’da ÇEDES projesi kapsamında ilçede 99 okula imam ve din görevlisi atanmasını protesto etti. Bornova Büyük Çarşı Girişi önünde yapılan basın açıklamasına, Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay, CHP Bornova İlçe Başkanlığı, CHP Bornova Kadın Kolları Başkanlığı, CHP Menderes İlçe Başkanlığı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ve Bornova Alevi Dernekleri Platformu katıldı.

DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Sekreteri Uğur Nazlıoğlu, ÇEDES projesini dayatanlara karşı boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, “Eğitimde laiklik, özgür, eşit ve çağdaş bir toplumun teminatıdır. Ancak son yıllarda eğitim sistemi, siyasi ideolojilere teslim edilerek bu temel değer yok sayılmakta, çocuklarımızın geleceği tehlikeye atılmaktadır” dedi. Eğitimin, bilim, sanat, kültür ve sporla şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Nazlıoğlu, “Mezarlık temizliği yapmakla ya da sınıflarda mezar ve Kâbe maketleriyle oynamakla eğitim olmaz” dedi.

Din görevlilerinin atanmasının halkın kaynaklarının tarikatlara aktarılması anlamına geldiğini ve eğitime ayrılan bütçenin bu şekilde boşa harcandığını ifade etti.