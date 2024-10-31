Laiklik karşıtı uygulamalar içeren ÇEDES kapsamında imamı olmayan camilere öğrenciler götürüldü

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Eğitimcilerın ve muhalefetin yoğun tepki gösterdiği, iktidarın okullara din görevlilerinin girmesi için başlattığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında tepki çeken uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak söz konusu proje kapsamında Yozgat’ta imamı olmayan köylerde öğrenciler imamlık ve müezzinlik yapmaya başladı. Manisa Salihli’de ise özel eğitim öğrencilerine camide ders verildi.

MÜEZZİNLİK YAPIYORLAR

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) MYK Üyesi ve Genel Hukuk Sekreteri Ahmet Karaçay konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. ÇEDES projesinin laiklik karşıtı uygulamalarına dikkat çeken Karaçay, “Bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet, camilere imam ve müezzin bulamamış. ÇEDES projesi kapsamında çocuklar cuma günleri imamı ve müezzini olmayan camilere götürülerek çocuklara din görevlilerinin yapması gerekenler yaptırılarak eğitim ve öğretimden uzaklaştırıyorlar. Proje kapsamında imam ve müezzinlerin öğretmen yerine okullarda derse girerken şimdi de öğrenciler camide ders saatlerinde imam ve müezzinlik yapılıyor” dedi.

Ahmet Karaçay

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Söz konusu durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden Karaçay, “ÇEDES, bu haliyle Anayasaya, laikliğe ve Tevhid-i Tedrisat kanununa aykırıdır. TÖB-SEN olarak Anayasaya aykırı olan bu gerici uygulamalara geçit vermeyeceğiz. Dersi okulda bu işin pedagojik eğitimini almış, süreci profesyonel bir şekilde yürüten öğretmenler verir. İmamların, vaizlerin ve manevi danışmanların yeri okul değil camidir” ifadelerini kullandı.