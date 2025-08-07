Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının 2025 yılında açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Peki, LGS 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS 1. nakil başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olup; öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuçlara ulaşabilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yönelik yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde gerçekleştirilecek. İlk nakil dönemi 8 Ağustos’ta tamamlanacak; ikinci nakil başvuru süreci ise 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.