Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 05.08.2024 - 10:32

Merkezi yerleştirme ve ilk nakil yerleştirme sonuçlarına bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında nakil için tercihlerini yaptı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı LGS lise tercih ve yerleştirme takvimine göre LGS 2. nakil sonuçları bugün ilan edildi. Tercih yapan öğrenciler sonuçlarına meb.gov.tr'den ve e-okul'dan ulaşabilecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen

Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı



