AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturum halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda 20-21 Temmuz günlerinde gerçekleşti. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL 3. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden açıklanacak.
2024-2025 AÖL 1. DÖNEM SINAVI
Sınav takvimine göre 2024-2025 yılı AÖL 1. dönem sınavı 21-22 Aralık günü gerçekleşecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'
- STK'lar toplandı: 'Netanyahu'yu alkışlayan Nazi meclisi'
- Güvenlik Şube Müdürü: 'Attığınız taşlar bizlere geliyor'
- Beyoğlu'nda kadınları darbeden 2 erkek gözaltında
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı