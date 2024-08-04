AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturum halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:45
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
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AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda 20-21 Temmuz günlerinde gerçekleşti. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları  nasıl sorgulanır?

AÖL 3. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden açıklanacak.

2024-2025 AÖL 1. DÖNEM SINAVI

Sınav takvimine göre 2024-2025 yılı AÖL 1. dönem sınavı 21-22 Aralık günü gerçekleşecek.


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