Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:24

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınladığı takvime göre KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum detayları belli oldu. Bugün uygulanan sınav ilk olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi ile başlayıp İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ile sona erecek. Peki, KPSS ÖABT cevap anahtarı yayınladı mı? KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

SINAVLARA 461 BİN 763 ADAY BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavların 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılacağını belirten Ersoy, "Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları ücretten muaf tutuldu. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1932 aday bu haktan yararlandı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, şunları kaydetti;

"Hafta sonu uygulayacağımız oturumlarla KPSS Lisans sürecini tamamlamış olacağız. Lisans uygulamalarının ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. Uygulamaya katkı sağlayan sınav görevlilerimize, emniyet mensuplarına ve nüfus müdürlüklerinde görev yapan personele teşekkür ediyorum. Uygulanacak sınavlara girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."