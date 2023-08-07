LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:06

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:11

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı. LGS sınavına giren adaylar 2. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? LGS 2023 boşta kalan adaylar ne yapacak? MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 2. nakil sonuçları açıklandı.

LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

2023 LGS AÇILAN KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci