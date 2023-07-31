Son Dakika... MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:08
Son Dakika... MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı.

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.


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