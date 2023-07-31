LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları, 1. nakil sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:23

LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Nakil tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte 1. nakil sonuçları erişime açıldı. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercihleri için süreç başlıyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları, 1. nakil sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.

LGS NAKİL SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı.

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.

LİSE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil tercihleri alınacak.

7 Ağustos tarihinde 2. nakil sonuçları açıklanacak.