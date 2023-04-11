LGS 4 Haziran’da yapılacak, sınavda ikinci dönem konuları sorulmayacak: Konu az, zorluk aynı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da yapılacak. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavda bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği ikinci dönem konularından soru yer almayacak. Uzmanlar, sınavın birinci dönem konularıyla sınırlanmasının, çalışma ve konu tekrarı açısından avantajlı olduğunu ancak bu durumun, LGS’nin “sıralama sınavı” niteliği nedeniyle soru zorlukları ve yüzdelik dilimler açılarından fark yaratmayacağına dikkat çekti.

KONTENJAN AZ

Geçen yıl bu sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci girmiş ve sadece yüzde 18.31’i sınavla öğrenci alan okullara yerleşmişti.

Eğitim uzmanı Köksal Bayazıt, sınava yaklaşık 2 ay kala öğrencilere şu önerilerde bulundu:

OKULA DEVAM EDİN: Kesinlikle son güne kadar, okulunuzdan kopmayın. Okulunuzun çalışmalarına katılmak size belirli bir disiplin sağlar.

Kesinlikle son güne kadar, okulunuzdan kopmayın. Okulunuzun çalışmalarına katılmak size belirli bir disiplin sağlar. KONU EKSİKLERİNİ TAMAMLAYIN: Bildiğiniz üzere LGS konuları 1. dönemle sınırlandı. Bu nedenle konu eksiklerini tamamlayarak test çözümüne ağırlık verin. Çözülemeyen soruları mutlaka öğretmenlerinize sorun. Sormadığınız her soru karşınıza öğrenilmemiş bilgi olarak gelir. Test çözerken kanıt gösterme, yorumlama ve çıkarımda bulunma, neden-sonuç belirtme gibi soru kalıplarının hangisine yer verildiğine dikkat edin.

Bildiğiniz üzere LGS konuları 1. dönemle sınırlandı. Bu nedenle konu eksiklerini tamamlayarak test çözümüne ağırlık verin. Çözülemeyen soruları mutlaka öğretmenlerinize sorun. Sormadığınız her soru karşınıza öğrenilmemiş bilgi olarak gelir. Test çözerken kanıt gösterme, yorumlama ve çıkarımda bulunma, neden-sonuç belirtme gibi soru kalıplarının hangisine yer verildiğine dikkat edin. DENEME SINAVI YAPIN: Sınava 15 gün kala her gün bir deneme sınavı çözerek yanlışlarınızın doğru çözümünü öğrenerek son tekrarlarınızı yapın.

ÖNCEKİ SORULARI ÇÖZÜN

SORU SAYISINA ODAKLANMAYIN: Zorlandığınız konuları ya da eksikleri belirleyerek çalışın; çözülen soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve ihtiyacınıza uygun sorulara yönelin. Hataların neden kaynaklandığını belirleyin. Aksi takdirde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek, çalışmayı verimli kılmaz. MEB’in aylık yayımladığı örnek soruları inceleyip önceki yıllarda çıkmış soruları çözmeye zaman ayırın.

Zorlandığınız konuları ya da eksikleri belirleyerek çalışın; çözülen soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve ihtiyacınıza uygun sorulara yönelin. Hataların neden kaynaklandığını belirleyin. Aksi takdirde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek, çalışmayı verimli kılmaz. MEB’in aylık yayımladığı örnek soruları inceleyip önceki yıllarda çıkmış soruları çözmeye zaman ayırın. TESTLERİN KATSAYILARI KAFANIZI KARIŞTIRMASIN: LGS puan hesabında testlerin katsayıları Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1 şeklindedir. Yüksek katsayılı testleri önemsemek, diğerlerine dikkat etmemek gibi bir yanlışa düşmeyin. Sıralamada sizin için her ders önemlidir.

LGS puan hesabında testlerin katsayıları Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1 şeklindedir. Yüksek katsayılı testleri önemsemek, diğerlerine dikkat etmemek gibi bir yanlışa düşmeyin. Sıralamada sizin için her ders önemlidir. BESLENME VE UYKU DÜZENİ BOZULMAMALI: Sınava hazırlanan öğrencilerin ruh ve beden sağlığını koruması büyük önem taşıyor. Hem sınav hazırlığı hem de sınavdaki performansınız açısından uyku ve beslenmenize dikkat edin. Çalışırken dinlenme araları verin, uzun süre uykusuz kalmayın. Protein, sebze, meyve ağırlıklı beslenin, bol su için, daha az şeker içeren yiyecekler tüketin.

MEB’DEN SORU VE YANITLAR:

Milli Eğitim Bakanlığı, sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Soru ve yanıtlardan bazıları şöyle:

Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfına devam ediyor olmak şartıyla bakanlık tarafından yapılacaktır.

Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır.

SINAV 21 MAYIS’TA

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2023 yılı Giriş Sınavı; 21 Mayıs Pazar günü 37 ilde yapılacak. Her yıl yaklaşık 120 öğrencinin alındığı okula, bu yıl deprem bölgesindeki 11 ilden 100 çocuk daha kabul edilecek.

Depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti, misyonu doğrultusunda 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturdu. 2023 yılında Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220’ye yükseldi.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

‘AYAKTA KALMALIYIZ’

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup mezun , yaklaşan seçimler öncesi özgür ve özerk üniversite taleplerini bir açık mektupla kamuoyuna ve siyasilere iletti. Mektup şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli yüksek öğrenim kurumlarından birine karşı yöneltilen ve siyasi kutuplaşma motivasyonuyla yönetilen bir kuşatmaya karşı 825 günü aşkın süredir direniyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak diyoruz ki,