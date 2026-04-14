Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvurularının uzatıldığını duyurdu. Peki, LGS başvuru süresi uzatıldı mı? 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzu yayımlandı. LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri ​​arasında alınacağı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başvuru süresini, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, 15 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59'a kadar süreceğinin duyurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran'da açıklanacak

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.