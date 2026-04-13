Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak LGS sınavının başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, LGS başvuruları bitti mi, ne zamana kadar yapılabilir? LGS ne zaman?

LGS NE ZAMAN?

LGS merkezi sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.

LGS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

LGS kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik başvurular 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda; öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar ‘e-Okul’ üzerinden yapılabilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.