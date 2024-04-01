LGS başvuruları uzatıldı mı? LGS başvuruları ne zaman bitecek?
MEB tarafından yayımlanan LGS takvimi sonrasında başvurular için son tarih 1 Nisan olarak belirlenmişti. Peki, LGS başvuruları uzatıldı mı? LGS başvuruları ne zaman bitecek?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki, LGS başvuruları uzatıldı mı? LGS başvuruları ne zaman bitecek?
LGS BAŞVURULARI UZATILDI MI?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı
LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.
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