LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci kadar sınavın en başarılı öğrencileri de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, LGS birincisi hangi şehirden çıktı? 2026 LGS kaç kişi full yaptı?

2026 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2026 LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılan öğrenciler, Türkiye birincilerinin kimler olacağını merak ediyor. LGS sonuçları açıklansa da henüz birinci olan kişinin adı ve hangi şehirden olduğu belli olmadı.

2026 LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 LGS'nin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, sınavda 500 tam puan alan aday sayısını ve illere göre birincilik dağılımını araştırıyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak açıklanmadı.