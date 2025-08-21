Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025
LGS 2. nakil sonuçları 2025 açıklandı. Başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınan MEB LGS 3. tercih sonuçları ardından lise 3. nakil olacak mı sorusu da gündeme geldi. Peki, LGS lise 3. nakil olacak mı? 2025 LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı. Peki, LGS lise 3. nakil olacak mı? 2025 LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?


LGS 3. NAKİL NE ZAMAN 2025?

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.


LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler ve veliler, LGS 1. nakil sonuçlarını MEB'in aşağıda belirtilen resmi internet adresi üzerinden kolayca öğrenebilecek:

MEB Sonuç Sayfası: https://www.meb.gov.tr/

Sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin girilmesi yeterli olacak.

