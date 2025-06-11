Liselere Geçiş Sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, LGS ne zaman? 2025 LGS saat kaçta başlıyor? LGS kaç dakika sürecek?

2025 LGS NE ZAMAN?

LGS kapsamında yapılacak merkezî sınav 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.

LGS OTURUM BİLGİSİ

Oturum (Sözel Bölüm):

– Tarih: 15 Haziran 2025 Pazar

– Saat: 09:30

– Süre: 75 dakika

– Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

– Soru Sayısı: Toplam 50

Oturum (Sayısal Bölüm):

– Saat: 11:30

– Süre: 80 dakika

– Dersler: Matematik ve Fen Bilimleri

– Soru Sayısı: Toplam 40