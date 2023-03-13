LGS ne zaman yapılacak? LGS deprem bölgelerinde yapılacak mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS giriş belgeleri ne zaman verilecek?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:30

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:30

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacağını bildirilmişti. Yurttaşlar, LGS'nin deprem bölgesinde yapılıp yapılmayacağını ve sınava giriş belgelerinin ne zaman alınacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS, 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer "LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak" dedi. Özer ayrıca "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek" açıklamasında bulundu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Klavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

ÖĞRENCİLER SINAV YERLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.



