LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili açıklama yaptı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:19
LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?
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Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri de netleşmeye başladı. 2023 LGS sınavı tarihi belli oldu. ''LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" açıklaması yaptı.

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.



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