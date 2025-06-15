LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 2025 sınavı yapıldı. Sınava giren binlerce öğrenci merakla LGS 2025 sınav sonuçlarını beklşyor.

MEB tarafından resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşti.

LGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.