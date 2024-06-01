LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığını bildirdi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.
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