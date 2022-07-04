LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercihi ne zamana kadar sürecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
5 Haziran 2022'de uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih heyecanı başladı. LGS kapsamındaki merkezi sınav puanına göre 2 bin 323 liseye 192 bin 962 öğrenci yerleştirilecek. LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercihi ne zamana kadar sürecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
5 Haziran günü uygulanan LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
LGS TERCİHİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercihleri, 4 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS tercihleri 20 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar sürecek.
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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