LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da 5 Haziran günü gerçekleşti. LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden öğrenilir?
1 milyon 300 bine yakın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi sınavı 5 Haziran'da gerçekleşti.
LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Haziran 2022'de uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.
LGS MERKEZİ SINAV DEĞERLENDİRME RAPORU
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.
2022 LGS'DE SORU İPTALİ YOK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.
İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
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