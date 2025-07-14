2025 LGS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı, tercih işlemlerinin bugün başlayacak olmasıyla birlikte milyonlarca lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

2025 LGS TERCİH TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimi sonrasında LGS tercihleri için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Merkezi sınavla öğrenci alan resmi liseler için tercih listesi oluştururken, dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:

• LGS ile öğrenci alan okullardan toplam 10 okul seçme hakkınız var.

• Bu 10 okulu genel yüzdelik dilimine dikkat ederek en düşük yüzdelik diliminden en yüksek yüzdelik dilimine doğru sıralayarak oluşturmanız gerekmektedir.(En yüksek puandan en düşük puana doğru)

• Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6. Tercihinize yazınız.

• İlk 5 okulu kendi yüzdelik diliminizden daha düşük yüzdelik dilimindeki (dolayısıyla daha yüksek puanlı) okullardan seçebilirsiniz. Ancak kendi yüzdelik diliminizden en çok 2 yüzdelik dilimi daha düşük okullardan seçiniz.

• Kendinizi garantiye almak için son 4 tercihinizi sizin yüzdelik diliminizden daha yüksek okullara ayırınız.