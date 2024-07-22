LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 adayın 992 bin 906’sı sınava katılmış, 352’si 500 tam puan alarak şampiyon unvanı elde etmişti. 2 Haziran’da düzenlenen LGS merkezi sınavının sonuçları 28 Haziran’da açıklanmıştı. Aynı gün ise 17 Temmuz’a kadar süren tercih dönemi başlamıştı. Peki, LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:21
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında yaklaşık 1 milyon adayın yerleştikleri okullar bugün belli oldu. Tercih sonuçları MEB’in resmi internet adresinden duyuruldu. Peki, LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tercih sonuçları açıklandı. Adaylar tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek.

LGS TERCİH SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek.

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

MEB’den yapılan açıklamada “ merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Yerel yerleştirmeler ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.


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