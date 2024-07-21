Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:08

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:08

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla beraber adayların ve velilerin gündeminde yer aldı. LGS 2024 tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda adayların erişimine açılacak. Peki, LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanları ne zaman açıklanacak?

LGS 2024 BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Lise LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bununla birlikte LGS boş kontenjan ve bu yılın taban puanları bilgisinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 5 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.