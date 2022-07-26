LGS yerleştirme sonuçları ortaya koydu: Ya imam hatip ya özel okul

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin yüzde 18.31’i sınavla öğrenci alan okullara yerleşti. Öğrencilerin yüzde 81’den fazlası ise imam hatip ve mesleki okullardan birini seçmek zorunda kaldı.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu “tercih ettiği” okula yerleşti belki ama seçtiği ve yerleştiği okul, gerçekten öğrenim görmek istediği, ilgisine, yeteneklerine cevap veren bir lise türü mü” sorusuna “evet” yanıtını vermek mümkün değil.

Yerleştirme sonuçlarının ortaya çıkarığı bir başka gerçek ise imam hatip ortaokulları mezunlarının yaklaşık yarısının imam hatip liselerini tercih etmemesi oldu.

Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, “İlk yerleştirme sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara 188 bin 875 öğrenci yerleşmiştir. Öğrencilerin yüzde 81’den fazlası imam hatip, mesleki okul sarmalına mahkûm edilmiştir. Bu durumun iki sonucu olmaktadır. Yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler ya imam hatip ya da mesleki eğitime yönlendirilirken maddi olanakları yeterli olan ailelerin çocukları özel okulları tercih etmektedir” dedi.

Sendikanın LGS yerleştirme sonuçları üzerine hazırladığı raporu açıklayan Özbay, tespitlerini şöyle sıraladı:

- ÇOCUKLAR GİDEREK BU SINAVDAN UMUDUNU KESİYOR: LGS rakamlarının başlıca söylediği şey, gençlerimizin bu sınava ve adaletine güveni kalmadığıdır. 2022 yılında 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799’u merkezî sınava katıldı. 2022 LGS’de sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 509 öğrenci sınava girmemiştir. Tercih yapan öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur.

- ÖZELDEN ANADOLU’YA: Özel ortaokul mezunlarının neredeyse tamamı Anadolu liseleri, fen liseleri ya da sosyal bilimler liselerine yerleşti. Özel ortaokul mezunlarının imam hatip lisesini tercih etmemeleri dikkat çekicidir. Bu sonuçlar, sırf AKP’nin imam hatip dayatmasına boyun eğmemek için binlerce ailenin yemeden içmeden kesip çocuğunu özel okula yolladığının da göstergesidir.

- İLK ÜÇ TERCİHİN GÖZDESİ FEN LİSELERİ: Fen liselerine ve sosyal bilimler liselerine yerleşme oranı yüzde 100, Anadolu liselerine yüzde 99.93, Anadolu imam hatip liselerine yüzde 97.18, mesleki ve teknik Anadolu liselerine ise yüzde 94.91 olmuştur. Öğrenciler en çok fen liselerini ve sosyal bilimler liselerini, en az mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerini tercih etmişlerdir.

Doluluk oranları sınavla öğrenci alan lise türlerine göre incelendiğinde, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanlarının tamamen dolduğu görülmektedir. Anadolu imam hatip liselerinde doluluk oranı geçen yıla göre (yüzde 98.27) düşüş göstermiş yüzde 97.18 olmuş.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı 2021 yılına (yüzde 76.90) göre önemli ölçüde yükselmiş yüzde 94.91 olarak hesaplanmıştır. Bu artışı devlet eliyle çocuk işçiliğinin yasal hale getirilmesi olan MESEM’lerin yaygınlaştırılmasına bağlayabiliriz.

İMAM HATİP MEZUNLARI BİLE İHL’LERİ TERCİH ETMEDİ

Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 42.18’i resmi ortaokul, yüzde 52.59’u ise imam hatip ortaokulu mezunu. Yani imam hatip ortaokulundan mezunlarının yüzde 47.5’i bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiş. İmam hatip ortaokulları mezunlarının yüzde 15.35’i Anadolu liselerine, yüzde 14.38’i mesleki eğitime, yüzde 10.37’i fen liselerine ve yüzde 2.55’i sosyal bilimler liselerine yerleşti.