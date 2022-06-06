Öğrenci ve veliler Liselere Geçiş Sınavı’nı Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'İki yıl bomboş geçti'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Sınavdan çıkan öğrenciler, sorularla ilgili düşüncelerini Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

- Sınavda çok heyecanlandım. İngilizce biraz zordu. Matematik ve fen diğerlerine göre biraz daha zordu. Türkçedeki sorular çok uzundu. Türkçe de çözmeye 45 dakika harcadım. Diğerlerini çözmek daha zordu bu nedenle daha fazla vakit harcadım. Matematikte zamanımın hepsini kullandım. Genellikle karekök soruları vardı.

- Benim için sınav kolaydı. Sorular bilgiye dayalıydı. Matematik zordu benim için, 10 soru çözebildim. Molada arkadaşlarımla konuşurken moralim bozuldu çünkü yanlışlarımı duyunca üzüldüm. Çok heyecanlandım sınava girince ama yine de güzel geçti.

- Sınav çok zordu. Paragraflar çok uzundu. Okuduğunu anlama sorusuydu genelde bu yüzden zorlandım. Heyecan da çok vardı ancak sınavdan çıkınca geçti. Matematikte de yalnızca 12 soru çözebildim. Ancak bazı sorularda işlem gerekmiyordu, onlar kolaydı. Fen bilimlerinde de periyodik sistem sorularında çok zorlandım.

VELİLER UMUTSUZ

Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen velilerden Kazım Vural, “Hiç umudumuz yok. Ekonomide olmadığı gibi eğitimde de yok. Çünkü bu çocuklar pandemi sürecini yaşadı. İki seneleri bomboş geçti. Şimdi de bu sınavdan başarılı olmalarını bekliyoruz ama çok zor” dedi. Dilek Kaya da, “Aldıkları eğitimin kalitesini hiç beğenmiyoruz. Pandemide derslerden hep geri kaldılar. Umarım çocukların önlerini açacak bir eğitim sistemi gelir” diye konuştu.