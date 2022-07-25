Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.

AA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:34
Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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