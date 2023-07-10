LGS'ye giren öğrencilerin önünde iki seçenek var: Ya imam hatip ya meslek!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav sonrası başlayan tercih başvuruları 19 Temmuz’a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz’da “meb.gov.tr” adresinde duyurulacak. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS sonucunda, adayların yüzde 20’si sınav puanıyla alan okullardan birine yerleşecek, yüzde 80’i ise “yerel yerleştirme” ile kayıt olacak.

Eğitim uzmanı Onur Soğuk’un verdiği bilgilere göre, bu yıl en çok kontenjan artışı yüzde 15.9 ile Anadolu meslek programında oldu. Bu okulları, yüzde 7 ile Anadolu liseleri, yüzde 6 ile Anadolu imam hatip liseleri, yüzde 5.4 ile Anadolu teknik liseleri, yüzde 3.9 ile fen liseleri,yüzde 1.5 ile sosyal bilimler liseleri izledi.

(Onur Soğuk)

Sınava giren öğrencilerin; yüzde 3.9’u fen liselerine, yüzde 1’i sosyal bilimler liselerine, yüzde 6.9’u anadolu liselerine, yüzde 4.1 anadolu imam hatip liselerine, yüzde 2.5’i anadolu teknik programlarına, yüzde 1.5 Anadolu meslek programlarına kayıt olabilecek.

(Alaaddin Dinçer)

SINAV TRAJEDİSİ

Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği Başkanı Alaaddin Dinçer, bu yılki LGS’nin de yıllardır eğitimde yaşanan ve sınavlarda gün yüzüne çıkan eşitsizlik ve adaletsizlikleri bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. Sınavların, bölgeler, sosyo ekonomik gelir grupları ve okullar arasında oluşmuş uçurumun büyüdüğünü gösterdiğini belirten Dinçer, sınavda avantajlı ve dezavantajlı olmayı etkileyen faktörleri şöyle sıraladı:

Anne-babanın gelir ve eğitim durumları.

Çocuk ve gencin sağlıklı beslenme, barınma, çevre ve gelişme olanaklarına sahip olması.

Çocuğun başta okul ortamlarında olmak üzere; evde ve çevrede, teknolojiye, bilgiye, belgeye ve her türlü yazılı, görsel ve kurumsal kaynağa erişim olanaklarının niteliği ve çokluğu.

Ebeveyn tutumları, kardeş sayısı ve kardeş tutumları, anne babanın yokluğu, arkadaşlık ilişkileri, bunlara bağlı olarak gelişen; duygusal tutumlar, motivasyon, benlik algısı, zihinsel faktörler, ders çalışma yöntemleri vb.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde uzun süredir mesleki-teknik ve Anadolu imam hatip lisesi temelli bir okullaşma politikası yürüttüğüne dikkat çeken Dinçer, “Bu politika, öğrencilerin öncelikle bu okullara gideceği veya gitmesi gerektiği üzerinden şekillendiriliyor. Siyasal iktidarın tercihlerini bu yönde önceliklemesi siyasaldır, ideolojiktir. Eğitim politikalarının iktidarın siyasi ideolojik önceliklerine göre değil, öğrencilerin ilgilerini, yetenek ve gereksinimlerini, tercih ve akademik başarılarını dikkate alarak düzenlemek gerekir” dedi.

İLK DERS ZİLİ 11 EYLÜL’DE ÇALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 11 Eylül’de başlayacak, 14 Haziran 2024’te sona erecek. Öte yandan ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023’te yapılacak. Yarıyıl tatiline ise 22 Ocak’ta girilecek ve 2 Şubat 2024’e kadar devam edecek. 5 Şubat ise ikinci dönemin başlangıcı olacak. Ayrıca ikinci dönem ara tatili de 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak.