LGS tercihleri başladı: Yüzde 10'luk dilimde olan adaylar dikkat

Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 07:00

8’inci sınıfta bulunan 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınavlara katılırken, 216 bin 234 öğrenci ise katılmadı. Sınava katılmayan öğrenciler, yerel yerleştirme tercihlerini kullanarak ikamet ettikleri bölgedeki bir liseye yerleşmeyi hedefleyecekler.

Sınava girip belli bir puan ve yüzdelik dilim elde eden öğrenciler ise hem yerel yerleştirme puanıyla hem de merkezi sınav puanıyla tercihlerini tamamlayıp bir ortaokulda onaylattıktan sonra hangi okula yerleşeceklerini bekleyecekler.

“YERLEŞTİRME KONTENJANLARI GENELLİKLE İL BAZINDA BELİRLENİR”

Tercihlerin yapılırken il geneli dilimlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Butur, “İl geneli dilimler, yerel rekabeti ve ilinizdeki diğer adayların performansını yansıtır. Çünkü lise yerleştirme sürecinde, yerleştirme kontenjanları genellikle il bazında belirlenir ve yerel adaylara öncelik verilir. Rakiplerinizin çoğunluğu zaten kendi ilinizdeki adaylardan oluşacağı için il geneli dilimlerinizi takip etmek, tercihlerinizi daha stratejik bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede, yerel rekabete göre tercihlerinizi sıralayabilir ve daha iyi bir yerleştirme şansı elde edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE YEREL TERCİH ALANINIZDA BİR TERCİHİNİZİN OLMASI GEREKİYOR”

“Tercihin ilk kuralı önce en az 1 tane yerel tercih yapıyor olmak” diyen Butur, “Yani en yüksek puanlı bir liseyi tercih listenize eklemek istiyorsanız önce yerel tercih alanınızda bir tercihinizin olması gerekiyor. Ondan sonra hazırlayacağınız en çok 10 lise tercihiniz için sistem girişe izin verecektir. Yerel tercihinizi yapıyor olmanız puanlarınızın boşa gitmesine neden olmaz. Sistem öncelikle puanla girebileceğiniz tercihlerinize bakar, eğer bir yerleştirme yapamaz ise yerel tercihlerinizden sizleri yerleştirmeye çalışır” dedi.

“BOŞ KALAN KONTENJANLAR 24 TEMMUZ TARİHİNDE YAYIMLANACAK”

Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tercih ekranına erişim imkânı bulunmayacağını hatırlatan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Ancak, kayıtlarını tercih süresi içinde iptal ettiren öğrenciler tercih yapma fırsatına sahip olabilecekler. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 24 Temmuz tarihinde meb.gov.tr adresinde yayımlanacak” şeklinde konuştu.

YÜZDE 10’LUK DİLİMDE OLAN ADAYLAR DİKKAT

Adayların 10 tercih hakkı olduğunu ifade eden Butur, “Tercihleriniz içerisinde kendi yüzdelik diliminizin üzerinde çok fazla tercih yaptıysanız şansınızı azaltırsınız. Dikkat etmeniz gereken altın kural kendi diliminizin üstünden başlayıp ama en az bir kaç dilim altına kadar inmeniz gerekiyor. Yüzde 10’luk dilimde olan adayların bu dilimden en az 4 ya da 5 aşağı hareket etmesi açıkta kalma riskini azaltacaktır” dedi.

“TERCİHLER MUTLAKA ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE ONAYLATILMALI”

Tercihlerin tamamını kullanmanın zorunlu olmadığını söyleyen Butur, “Fakat ne kadar çok tercih hakkınızı kullanırsanız şansınız o kadar artacaktır. Eğer kendinize 5 okul bulduysanız ve 10 okula tamamlamak için istemediğiniz bir okulu veya yolu çok uzak 4 yıl boyunca gitmek zorunda olacağınız okulu tercih etmek sizi pişman edebilir. Doğru tercih, doğru sıralama ve istek duyulan okulu seçmek gelecekte başarıyı getirecektir. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilmektedir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.