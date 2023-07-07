LGS kayıtlarında kaos

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan yabancı özel okulların açıkladığı asil ve yedek listelerde aynı puanda onlarca adayın olması, yüksek puanlı öğrencileri bile tedirgin ediyor. Bu yıl aynı puanlarda büyük yığılmalar olunca “doğum tarihi” önemli bir kriter olarak uygulanıyor.

Örneğin Robert Lisesi erkek asil listesinin son 7 öğrencisinin puanı 494.5027. Bu okulun yedek listesinde aynı puana sahip 40 öğrenci bulunuyor. Yani, asil listedeki tüm öğrencilerin kayıt yaptırması halinde aynı puanı almış öğrenciler hedeflerine ulaşamamış olacak.

SINAV DIŞI PARAMETRELER

Rehberlik uzmanı Salim Ünsal, “Asil ve yedek listeler bize bir kez daha gösterdi ki çok sayıda öğrenci eşit puan alarak, ortaöğretim başarı puanı, yılsonu başarı puanı, devamsızlık ve doğum tarihi gibi sınav dışı parametrelere göre sıralandı. Benzer bir durumun bu sefer daha geniş bir kitleyi ilgilendiren devlet okullarına yerleşmede yaşatacağı trafik velileri kaygılandırıyor” dedi.

(Salim Ünsal)



Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece 4 aylık bir müfredattan ve adayları çok da zorlamayan sorulardan oluşan bir sınav yapınca, aynı sayıda soruyu doğru cevaplandıran aday sayısı fazlasıyla artıyor ve çoğu aday birbiriyle eşit puan alarak yerleştirmedeki puan önceliği avantajını yitiriyor. Bunun sonucunda da yerleştirmenin diğer seçici parametreleri devreye giriyor ve en geç doğmuş adayı önceleyecek hale geliyor. Özel okul asil ve yedek listeleri bize bir gerçeği daha gösterdi. Dilimlerde geçen yıla göre büyük kayıplar yaşansa da puanlar yüksek çıkınca ve özel okullar başvuru için puan kriteri koyunca o puan aralığı içinde çok sayıda adayın olduğu da görüldü. Geçen yılın 475 puanının bu yılın 485-490 puanına eşdeğer düzeyde olması başvuran aday sayısını da fazlasıyla artırdı.”

AYNI ADAYLAR FARKLI LİSTELERDE



Çok sayıda adayın bir çok özel okula aynı anda başvurduğuna dikkat çeken Salim Ünsal, “Birinde asil listeye girmeyi başaran diğerinde yedek listede olabiliyor. Çocukları bu listelere giren velilerin bu okullardan birini tercih etmelerinin biraz da alacakları burslara bağlı olduğu anlaşılıyor. Zira bir özel okulun asil listesinde 100 öğrenci bulunurken yedek listede 300-400 öğrencinin olması kayıt hakkı kazananların büyük bölümünün bu hakkı kullanmayıp başka arayışlara gireceği, ya yeniden devlet okullarına yöneleceği ya da o farklı okullardan sadece birini tercih edecekleri anlamına da geliyor” dedi.

